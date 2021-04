Amazon zapewnił sobie rakiety do rozpoczęcia budowy Internetu z Kosmosu

Amazon ogłosił, że pozyskał dziewięć rakiet od United Launch Alliance (ULA), które pozwolą mu rozpocząć budowę systemu udostępniania Internetu z Kosmosu w ramach Projektu Kuiper, informuje Reuters.

ULA to rakietowe joint venture stworzone przez Boeinga i Lockheed Martin. Jego rakiety Atlas V to pierwsze z wielu, których Amazon użyje do wyniesienia na orbitę satelitów tworzących sieć udostępniającą szerokopasmowy Internet nawet w odległych zakątkach Ziemi.