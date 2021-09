Amazon zatrudni przed świętami 9 tys. pracowników sezonowych

Ruszyła przedświąteczna rekrutacja do 10 centrów logistycznych Amazona.

Gigant e-handlu, którego Amerykańska Izba Handlowa ogłosiła największym amerykańskim pracodawcą i trzecim co do wielkości amerykańskim inwestorem w Polsce, rekrutuje na okres przedświąteczny, 9 tys. osób, które dołączą do 23 tys. stałych pracowników. W ubiegłym roku 6,5 tys. pracowników sezonowych zostało w firmie i dostało etat. Amazon ma w Polsce 10 centrów logistycznych: w Sadach koło Poznania, Świebodzinie, Sosnowcu, Kołbaskowie koło Szczecina, Bielanach Wrocławskich (dwa), Pawlikowicach koło Łodzi, Łodzi, Okmianach koło Bolesławca i Gliwicach. W Gdańsku ma też centrum usług i rozwoju technologii, które dostarcza rozwiązania wspierające produkty i usługi Amazona, w tym rozwiązanie głosowe Alexa.