Amerykańskie indeksy odrobiły środowe straty

Główne indeksy Wall Street zakończyły czwartkową sesję wzrostami. Dow Jones niemal w pełni odrobił środowe straty, zaś S&P500 i Nasdaq Composite z nawiązką.

Dow Jones wzrósł o 1,02 proc. do 34,707.94 pkt (w środę spadek o 1,3 proc.), S&P o 1,43 proc. do 4,520.16 pkt (w środę spadek o 1,2 proc.), zaś Nasdaq Composite o 1,93 proc. do 14,191.84 pkt (w środę spadek o 1,2 proc.).

Zwyżkowało 27 z 30 blue chipów z indeksu Dow Jones. Liderem wzrostów był Intel (+6,94 proc.), zaś spadków Nike (-0,68 proc.). Sesję na plusie zakończyło 11 z 11 głównych sektorów S&P 500. Najlepiej radziły sobie technologie (+2,62 proc.). Kontrakty terminowe na ropę zakończyły czwartkową sesję na minusie. Spadły zarówno notowania amerykańskiej ropy WTI (o 2,3 proc. do 112,34 USD za baryłkę), jak i europejskiej Brent (o 2,1 proc. do 119,03 USD za baryłkę). Złoto zdrożało o 24,90 USD (+1,3 proc.) do 1962,20 USD za uncję. To najwyższe rozliczenie od niespełna dwóch tygodni. Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła o siedem punktów bazowych do 2,36 proc. W czwartek uwagę inwestorów przykuwał szczyt z udziałem najważniejszych światowych przywódców. Państwa G7 ograniczyły rosyjskiemu bankowi centralnemu możliwość wykorzystywanie rezerw w złocie do wykonywania transakcji, a Stany Zjednoczone nałożyły kolejne sankcje na rosyjskich polityków, oligarchów i koncerny zbrojeniowe. Czynnikiem, który pobudzał pozytywne nastroje wśród uczestników rynku, był spadek liczby wniosków o zasiłki dla bezrobotnych składanych po raz pierwszy do najniższego poziomu od 1969 roku.