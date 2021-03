Amerykańskie PKB już blisko poziomu sprzed kryzysu

Największa gospodarka świata wychodzi z recesji szybciej od oczekiwań. Bieżące projekcje wskazują, że PKB w obecnym kwartale może być już bardzo, bardzo blisko poziomu sprzed epidemii koronawirusa. Lepsze od oczekiwań są dane o zatrudnieniu, bezrobociu, czy zamówieniach w przemyśle. Gospodarce na pewno pomagają poprawiające się perspektywy szczepień. Korzysta na tym dolar.

W ostatnich dniach pojawiła się cała seria dobrych danych ze Stanów. Stopa bezrobocia w lutym spadła do 6,2 proc., wobec 6,3 proc. w styczniu i 6,7 proc. w grudniu. Jeżeli będzie spadać w takim tempie w kolejnych miesiącach, to na przełomie tego i przyszłego roku wróci do poziomu z początku 2020 r. (choć pod względem poziomu zatrudnienia powrót do normalności może potrwać dłużej). Jak istotna byłaby to poprawa, może pokazać fakt, że jeszcze w grudniu projekcje Fed, czyli banku centralnego, wskazywały, że powrót do przedkryzysowego poziomu bezrobocia będzie możliwy dopiero w 2023 r. Oczywiście nie wiadomo, czy tempo spadku z ostatnich miesięcy zostanie utrzymane, ale biorąc pod uwagę poprawiające się perspektywy popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, trudno oczekiwać znacząco odmiennego scenariusza.