Trzej analitycy zweryfikowali rekomendacje dla akcji Allegro, wynika z danych agencji Bloomberg.

Adrian Skłodowski podniósł rekomendację z “trzymaj” do “kupuj”, ale cenę docelową obniżył z 77 do 57,5 zł.Bulent Yurdagul z HSBC podtrzymał zalecenie “kupuj”, ale obniżył wycenę z 95 do 78 zł. Rekomendacji “kupuj” nie zmienił również Dominik Niszcz z Trigona, ale również w tym przypadku cena docelowa poszła w dół - z 82 do 64 zł.