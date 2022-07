Analityk obniżył cenę docelową Asseco

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Konrad Księżopolski uważa, że korekta ceny docelowej spółki IT jest konieczna ze względu na wyższe koszty, które pogorszą rentowność.

Konrad Księżopolski z Haitong Banku obniżył cenę docelową akcji Asseco Polan z 79,1 zł do 73,5 zł i utrzymał rekomendację „neutralnie”. Jego zdaniem presja kosztowa, która widoczna jest od początku 2022 r., nasili się w kolejnych kwartałach z powodu inflacji. W połączeniu z rozwijanym w spółce niskomarżowym segmentem „Formula Systems” spowoduje to rozwodnienie rentowności. Mimo to wyniki za II kw. 2022 r. powinny być pozytywne.