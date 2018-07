Analityk stracił wiarę w Playa

Powrót do wzrostu mało prawdopodobny - taki tytuł nosi najświeższy raport mBanku o spółce Play. Rekomendacja brzmi "redukuj".

Paweł Szpigiel, autor raportu, uważa że Play z pozycją lidera (udział w rynku mobilnym 28,8 proc.) nie jest w stanie podtrzymać tempa wzrostu bazy abonenckiej przy zachowaniu stabilnych cen i kosztów akwizycji klienta, a ze względu na istotny wzrost zużycia danych (dane mobilne +45 proc. R/R ogółem w 1 kw. 2018) spółka nie dotrzyma obietnic z IPO dotyczących spadku kosztów roamingu krajowego.

- Po aktualizacji prognoz obniżamy wycenę dla jednego waloru Play do 23,50 zł (do tej pory było to 30,93 zł - red.), co implikuje ponad 5 proc. spadku oraz zalecenie inwestycyjne do redukuj. Podkreślamy, że wyniki za 2 kw. 2018 przyniosą kolejne rozczarowanie (ponad -10 proc. na linii EBITDA r/r), a szanse na przejęcie Play przez UPC są relatywnie niskie. W dodatku Play ma bardziej ryzykowny profil inwestycyjny (zalewarowanie powyżej 3-krotności EBITDA przy dużo niższej bazie aktywów względem konkurencji) i jest w słabszej pozycji rynkowej do Orange Polska i Cyfrowego Polsatu z ofertami łączonymi fixed + mobile, co w długim terminie będzie powodować presję cenową. Spodziewamy się także cięcia dywidendy od 2019 r." - dodaje Paweł Szpigiel, który premię rzędu 28 proc. do telekomów z regionu i 4 proc. względem tych z Europy Zachodniej (biorąc pod uwagę wskaźnik EV/EBITDA) uważa za nieuzasadnioną.

Artykuł jest skrótem raportu, wydanego 3 lipca o godz. 8.36. Raport dostępny jest w załączniku Play_20180703_s