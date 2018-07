DM BOŚ obniżył wycenę akcji Playa

Sobiesław Pająk, analityk DM BOŚ, obniżył z 33,3 do 28,3 zł cenę docelową akcji Playa. Rekomendacja długoterminowa brzmi "trzymaj", ale krótkoterminową obniżono z "neutralnie" do "niedoważaj".

"13 sierpnia, prawdopodobnie po sesji, Play opublikuje wyniki finansowe za II kw. br., które w naszej ocenie będą wyglądać bardzo blado na tle ubiegłorocznych (...) Wprawdzie spodziewamy się, że przychody operacyjne powinny wzrosnąć o ok. 3 proc. r/r, czyli w tempie porównywalnym do tego z I kw. br., jednak znacząco niższa powinna być skor. EBITDA, która prognozujemy na poziomie 522 mln zł (-13 proc. r/r, ale ok. +1 proc. kw./kw.)" - napisał w uzasadnieniu Sobiesław Pająk.

Jego zdaniem, są 3 powody oczekiwanego pogorszenia wyników: niekorzystny wpływ zmian regulacji Roam like at Home, wyraźny spadek r/r marży na sprzedaży aparatów telefonicznych za sprawą dostosowania polityki Play do warunków rynkowych (presja z powodu dopłat do telefonów u konkurencji: T-Mobile Polska) oraz wyraźny wzrost kosztów roamingu krajowego względem ub. roku (już zauważalny w I kw. br.), które prawdopodobnie osiągną szczyt w 2018, by od 2019 roku rozpocząć spadek (oszczędności dzięki własnej sieci).

"Oczekujemy natomiast wyraźnego wzrostu raportowanej EBITDA w II kw. 2018 roku do ok. 513 mln zł (ok. +50 proc. r/r) w porównaniu z 340,8 mln zł rok temu za sprawą braku kosztów usług doradczych świadczonych przez akcjonariuszy (-26,8 mln zł zaksięgowanych w II kw. 2017) oraz przede wszystkim (dużo niższych niż w ub. roku kosztów wyceny programów motywacyjnych/specjalnych premii (-215,5 mln zł w kwartale bazowym w porównaniu do ok. -7 mln zł prognozowanych w II kw. br.)" - dodano.

Artykuł jest skrótem raportu, wydanego 4 lipca o godz. 7.50. Jego treść dostępna jest w załączniku.