Analityk zmienił nastawienie do akcji KGHM

Kurs miedziowego koncernu spadł poniżej 100 zł, w dół idą też rekomendacje i ceny docelowe, oszacowane przez analityków.

Łukasz Prokopiuk z Domu Maklerskiego BOŚ w raporcie z 10 lipca (wówczas kurs wynosił 111,65 zł) obniżył rekomendację do “trzymaj”, a cenę docelową do 113 zł.

Jak podkreśla, jego zdaniem w porównaniu z innymi surowcami miedź będzie się zachowywać gorzej.

“Po pierwsze, uważamy, że scenariusz globalnego spowolnienia gospodarczego staje się coraz bardziej realny i traktujemy miedź

jako ekstremalnie wrażliwy metal. Po drugie, spodziewamy się, że globalne zacieśnienie polityki monetarnej będzie oddziaływać szczególnie negatywnie na miedź. Po trzecie, odmiennie niż w odniesieniu do pozostałych surowców, wojna w Ukrainie nie sprzyja w ogóle cenom miedzi, nie widać też, by kryzys energetyczny w Europie czy sankcje nałożone na Rosję miały na nie większy wpływ. W naszym scenariuszu bazowym zakładamy, że ceny miedzi nie wrócą na poziomy notowane w poprzednich miesiącach, a w 2023 i 2024 roku wyniosą odpowiednio 7 500 USD/ t i 8 000 USD/ t. Ponadto spodziewamy się osłabienia USD w 2023 i 2024 roku do 4,4 PLN“ - napisał analityk w uzasadnieniu raportu.

Jego zdaniem, KGHM może się zachowywać gorzej od innych spółek z branży i ogólnie - surowcowych. Powód to rosnąca baza kosztów spółki, rozczarowujące przepływy pieniężne i nie robiące wrażenia wolumeny produkcji. Łukasz Prokopiuk spodziewa się też powrotu do wyższego podatku miedziowego w 2023 r.