Anteny Huaweia znikną z Francji do 2028 roku

Operator telekomunikacyjny Bouygues wymieni do 2028 roku wszystkie anteny wyprodukowane przez Huaweia. To efekt decyzji władz o usunięciu sprzętu chińskiej firmy z gęsto zaludnionych obszarów Francji, pisze Reuters.

Stany Zjednoczone twierdzą, że sprzęt Huawei może być używany do szpiegowania, czemu firma zaprzecza. Stosunek administracji Donalda Trumpa do chińskiego koncernu skłonił jednak wielu sojuszników Waszyngtonu do nałożenia na niego ograniczeń.