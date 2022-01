Aplikacje przewozowe ułatwiają prowadzenie biznesu

Partnerem publikacji jest FREE NOW for Business

Partnerem publikacji jest FREE NOW for Business

Komentarz partnera rankingu Gazele Biznesu 2021

Rafał Czerniawski, Head of Sales, FREE NOW for Business

Kiedyś nasi rodzice uczyli nas, aby nie wsiadać do samochodu z nieznajomymi. Dziś robię to nawet kilka razy dziennie, bez obaw o swoje bezpieczeństwo. Technologia zmienia nasz świat i ułatwia prowadzenie biznesu, dlatego coraz więcej firm i użytkowników wybiera przejazdy z kierowcą za pośrednictwem aplikacji.

Główną zaletą korzystania z usług mobilności z wykorzystaniem smartfona jest możliwość dokonywania bardziej świadomych wyborów w porównaniu z tradycyjnym dzwonieniem po taksówkę. Użytkownik już podczas rezerwacji przejazdu zna jego cenę, może zobaczyć lub określić trasę, a także śledzić ją na własnym urządzeniu podczas jazdy. Dodatkowo pasażer ma możliwość udostępnienia swojej lokalizacji, aby poinformować swoich bliskich, gdzie obecnie się znajduje. Do samej aplikacji jest możliwość podpięcia karty lub wybrania innej bezgotówkowej metody płatności (takiej jak Konto Firmowe FREE NOW), co pozwala ograniczyć bezpośredni kontakt z kierowcą, a także przyspiesza cały proces rozliczenia. Na koniec przejazdu użytkownik ma możliwość ocenienia kierowcy oraz pojazdu, dzięki czemu kolejni klienci mają przejrzysty wgląd w informację jeszcze przed rozpoczęciem kursu. Wysoka jakość usług oraz profesjonalizm kierowców są bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na wybór konsumenta, szczególnie na tak wrażliwym rynku jakim jest rynek taxi.

Badania ekspertów pokazują , że przejazdy zamawiane przez aplikację coraz bardziej zyskują na popularności, a klienci przyzwyczajają się do płacenia bezgotówkowo*. Spodziewamy się, że przejazdy z kierowcą utrzymają swoją silną drugą pozycję pod względem wielkości rynku zaraz po podróżach samolotem. Przejrzystość i innowacyjność tych usług może sprawić, że przejazdy będą jeszcze bardziej popularne wśród wielu konsumentów zarówno prywatnych, jak i biznesowych. Wierzę, że to, co branża mobilności ma najlepszego do zaoferowania pasażerom i firmom jest jeszcze przed nami.

*Źródło: Mobility Service Report 2021 by Statista