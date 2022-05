Apple nie jest już najwięcej wartą spółką na świecie

Wartość Apple spadła w środę o ponad 5 proc. i na zamknięciu sesji wynosiła 2,37 bln USD. Oznacza to, że obecnie najwyżej wycenianą spółką na świecie jest Aramco, którego kapitalizacja to 2,42 bln USD. Saudyjski państwowy koncern naftowy wraca na pierwsze miejsce rankingu po dwóch latach. Podobnie jak innym spółkom branży, sprzyja mu wzrost cen ropy o ponad 50 proc. przez ostatnie 12 miesięcy i o ponad 35 proc. tylko od początku 2022 r.

fot. Bloomberg

Tymczasem wartość rynkowa Apple spadła o prawie 20 proc. od początku tego roku. Powodem jest przecena spółek technologicznych wywołana wzrostem rentowności obligacji wynikającym z rozpoczynającego się w USA zacieśniania polityki monetarnej. Inwestorzy obawiają się także, że utrzymująca się wysoka inflacja zmusi Fed do agresywnych podwyżek stóp, co doprowadzi do recesji gospodarki.