Rosnąca sprzedaż iPhone’ów, szczególnie w Chinach, przyczyniła się do podwojenia zysku Apple w pierwszym kwartale tego roku, pisze BBC.

Amerykański producent smartfonów, komputerów, tabletów i elektronicznych gadżetów zwiększył kwartalną sprzedaż o ponad 50 proc. do 89,6 mld USD. Zysk sięgnął 23,6 mld USD wobec 11,3 mld USD rok wcześniej. Zysk na akcję wyniósł 1,40 USD wobec oczekiwanych przez rynek 0,99 USD.

fot. Bloomberg

Prezes Tim Cook powiedział, że wyniki pierwszego kwartału dają podstawę do optymizmu co do przyszłości.

Sprzedaż iPhone’ów przyniosła Apple 47,9 mld USD w minionym kwartale, czyli 6,4 mld USD więcej niż oczekiwano.

- iPhone pozostaje podstawowym produktem i bramą do wszechświata Apple – podkreślił Cook.

W handlu międzysesyjnym akcje Apple drożały o ponad 2 proc.