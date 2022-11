Apple zmniejszy produkcję nowych iPhone'ów

Nic Coury/Bloomberg

Poprzedni cel produkcyjny opiewał na około 90 mln urządzeń. Obecnie – choć to jak na razie jedynie nieoficjalne informacje – ma to być 87 mln sztuk lub nawet mniej.

Ograniczenie produkcji to wynik splotu kilku czynników, przy czym najważniejszym jest niższy niż oczekiwano popyt na modele iPhone 14 i 14 Plus. Do tego na rynku obecnych jest wiele tańszych alternatyw dla produktów z tzw. wyższej półki Pro. Na to nakładają się utrzymujące się, choć już nieco mniej niż dotychczas problemy z łańcuchami dostaw, tak jak z blokadą covidową chińskiego regionu Zhengzhou, gdzie swoje zakłady ma Foxconn, główny kontraktor Apple.

Analitycy SMBC Nikko obniżyli ogólną prognozę dotyczącą produkcji Apple w 2022 r. do 85 mln nowych iPhone'ów z 91 mln sztuk poprzednio. Projekcja zakład wyższą produkcję modeli iPhone'a Pro, ale obniża standardowe edycje, które są jednak sprzedawane z większą marżą.