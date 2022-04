Arabia Saudyjska podwyższyła cenę ropy mocniej niż oczekiwano

Państwowy koncern Saudi Aramco podwyższył cenę ropy Arab Light we wszystkich regionach dostaw, informuje Bloomberg.

Ropa Arab Light z dostaw w przyszłym miesiącu do Azji zdrożała do 9,35 USD za baryłkę powyżej ceny benchmarku. To aż 4,40 USD więcej za baryłkę niż w kwietniu, kiedy cena jest rekordowo wysoka. Analitycy oczekiwali podwyżki, ale o 5 USD, wynika z sondażu przeprowadzonego przez Bloomberga.

Agencja przypomina, że po napaści Rosji na Ukrainę i sankcjach nałożonych na agresora, na rynku pojawiła się niechęć do kupowania rosyjskiej ropy. Jednocześnie wzrósł popyt na surowiec od innych dostawców. Bloomberg zauważa, że Aramco podwyższyło cenę po tym jak w czwartek OPEC+ ogłosił dalsze stopniowe zwiększanie podaży ropy. Kartel zrobił to pomimo apeli importerów, aby przyspieszył tempo produkcji, co pozwoliłoby obniżyć cenę surowca i ułatwiło walkę z inflacją. W poniedziałek ropa WTI drożeje o 4 proc. do 103,23 USD, a ropa Brent o 3,4 proc. do 107,92 USD.

