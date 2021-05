Argentyński boom na „wykopywanie” bitcoina

Argentyna stała się atrakcyjnym miejscem do “wykopywania“ bitcoina z powodu szczodrego dopłacania przez państwo do cen elektryczności.

Bitcoin jest tworzony w procesie żmudnych obliczeń komputerowych, pochłaniających duże ilości energii elektrycznej. Dlatego koszt prądu ma duży wpływ na opłacalność „wykopywania” najpopularniejszej kryptowaluty. Tymczasem w Argentynie, choć jest importerem netto gazu wykorzystywanego w elektrowniach jako paliwo, rachunki za elektryczność stanowią tylko 2-3 proc. dochodu miesięcznego mieszkańców kraju. To dwa razy mniej niż w innych państwach Ameryki Południowej, podkreśla Ezequiel Fernandez, analityk Balanz Capital Valores.

- Nawet po korekcie ceny bitcoina, koszt elektryczności dla każdego, kto „wykopuje” go w swoim domu, stanowi wciąż niewielki ułamek osiąganego całkowitego dochodu – powiedział Nicolas Bourbon z Buenos Aires, który zajmuje się „wykopywaniem” kryptowalut.

fot. Bloomberg

Argentyńczyków do posiadania bitcoina zachęca również wysoka inflacja, sięgająca 50 proc. rocznie, jak i restrykcje walutowe wprowadzone przez rząd, które spowodowały, że na „czarnym” rynku wartość dolara jest o 70 proc. wyższa od oficjalnego kursu peso.

- Wykopywane kryptowaluty są zwykle sprzedawane po czarnorynkowym kursie, a energia opłacana po stawce sybsydiowanej. W tym momencie dochody są bardzo wysokie – powiedział Bourbon.

Atrakcyjność Argentyny dostrzegli już duzi gracze z rynku kryptowalut. Niedawno kanadyjski Bitfarms ogłosił stworzenie tam największej „kopalni” kryptowalut w Ameryce Południowej dzięki umowie umożliwiającej mu uzyskanie nawet 210 MW energii elektrycznej tworzonej przez argentyńskie elektrownie gazowe. Choć energia dla przemysłu nie jest w pełni subsydiowana, jak dla konsumentów, to Bitfarms będzie płacił tylko 0,022 USD za 1 kWh. Stawka dla klientów przemysłowych nie podłączonych do lokalnej sieci wynosi ok. 0,06 USD za 1 kWh, zwraca uwagę Ezequiel Fernandez, analityk Balanz Capital Valores.

Bitcoin drożeje w poniedziałek o 3,5 proc. do 36520,56 USD.