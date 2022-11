AS-PL zdobywa zagraniczne rynki jakością produktów

30 lat temu rozpoczynali – dosłownie – w warunkach domowych. Dziś należą do europejskiej czołówki dostawców części i podzespołów elektrycznych do pojazdów. Produkty marki AS można kupić w blisko 100 krajach świata.

Firma została założona w Gdańsku w 1992 r. jako Auto-Starter. Na początku skupiła się na sprzedaży samochodowych rozruszników i alternatorów. Danuta i Andrzej Kaszubowscy, założyciele firmy, sprzedawali asortyment, który magazynowali w mieszkaniu. Gdy nabywców przybywało, a przychody rosły, zbudowali zewnętrzny magazyn i zatrudnili nowych pracowników.

Firma, która zaczynała od handlu częściami samochodowymi składowanymi w mieszkaniu właścicieli, dziś ma własne zakłady produkcyjne i spółki zależne w wielu krajach Europy.

Rynek części motoryzacyjnych jest gigantyczny, jego potrzeby również, co umożliwiło spółce stopniowy rozwój. Przez minione trzy dekady udało jej się zbudować dobrze prosperujący biznes, stale zwiększać liczbę pracowników i poszerzać swoją obecność – najpierw na rynku krajowym, a potem na rynkach zagranicznych. Obecnie firma zatrudnia ponad 300 wykwalifikowanych pracowników.

Rynek i rozwój

W 2004 r. oferta produktów firmy została poszerzona o markę własną AS, a potem także o regenerowane alternatory i rozruszniki, które obecnie są ważną częścią propozycji rynkowych. W 2007 r., w ślad za wypromowaniem własnej marki, spółka zmieniła nazwę na AS-PL.

Katalog produktów firmy to obecnie około 22 tys. pozycji, którym odpowiada blisko 550 tys. numerów referencyjnych. W ofercie spółki znajdują się nie tylko – tradycyjnie wiodące w niej – rozruszniki, ale także alternatory i części do samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn rolniczych, jednostek pływających i motocykli.

Centrala AS-PL oraz dwie hale magazynowe znajdują się w Gdańsku. Poszerzenie zasięgu działania i obecności rynkowej zaowocowało inwestycjami. W 2016 r. w Lubichowie k. Starogardu Gdańskiego ruszył Zakład Produkcyjny AS-PL z nowoczesnymi liniami produkcyjnymi, m.in. do regeneracji alternatorów i rozruszników, ale też z przestrzenią biurową.

Ze względu na rosnącą aktywność eksportową spółka przystąpiła do międzynarodowej federacji niezależnych dostawców części samochodowych IAAF (The Independent Automotive Aftermarket Federation) i do Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych SDCM z siedzibą w Warszawie. Jej produkty można znaleźć w największych katalogach globalnej branży motoryzacyjnej, m.in. MAM Software Autocat v8 czy TecDoc.

Sukcesy zagraniczne

Od początku działalności spółka stawiała na jakość oferowanego asortymentu. Takie nastawienie znalazło wyraz w misji AS-PL, którą zdefiniowano jako „dostarczanie najwyższej jakości produktów dostosowanych do oczekiwań rynku przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii”. Założyciele firmy podkreślają, że jakość oferowanych produktów jest dla nich najważniejsza.

Firma bierze udział w największych targach motoryzacyjnych, m.in. w Niemczech, Holandii, Francji, Irlandii, Belgii, Hiszpanii, we Włoszech, ale także w Dubaju, Turcji, Egipcie czy Brazylii. Udział w nich traktuje jako okazję do zaprezentowania swojej oferty i pozyskania nowych klientów. Jakość rozruszników i alternatorów opatrzonych marką AS jest stale doskonalona, a wynika to nie tylko ze stale poszerzanej wiedzy, jaką spółka zdobywa, powiększając swój udział w rynku. Poznanie aktualnych potrzeb powoduje, że firma sięga po nowoczesne rozwiązania technologiczne, by z ich pomocą ulepszać produkty. W konsekwencji zdobywają one uznanie na wielu rynkach zagranicznych – przede wszystkim w Europie, lecz również w Afryce, Australii, Ameryce i Azji.

W przypadku AS-PL to jakość dostarczanych produktów jest głównym czynnikiem, który kryje się za zwiększaniem przychodów i powodzeniem stopniowo poszerzanej obecności firmy na rynkach zagranicznych. Swoje towary AS-PL poddaje surowym procedurom testowym. Celem jest to, by spełniały wysokie wymagania odbiorców w zakresie montażu oraz parametrów technicznych. Wszystkie alternatory i rozruszniki testowane są na specjalistycznych maszynach D&V, a wyniki testów dołączane są do oferowanych produktów.

W 2015 r. konsekwencją działań ukierunkowanych na wytwarzanie jakościowych urządzeń było wprowadzenie do firmy systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2008. W 2018 r. spółka ponownie pozytywnie przeszła kontrolę oceniającą wdrożenie certyfikatu ISO 9001:2015. Legitymuje się cenionym w świecie świadectwem, które potwierdza, że jej działalność jest prowadzona nie tylko zgodnie ze standardami jakościowymi, lecz również w sposób kontrolowany wpływa na środowisko naturalne. Firma zwraca uwagę na ekologię i ochronę środowiska, np. metodycznie ogranicza zużycie cennych surowców i powstawanie śladu węglowego.

Turbulencje niestraszne

Wprawdzie w ciągu ostatnich dwóch lat rynek samochodowy przeżywał trudny czas. Ze względu na urywające się łańcuchy dostaw, okresowe zamknięcia gospodarki, braki półprzewodników i magnezu, przestoje w produkcji samochodów i – generalnie – zmiany zachodzące w motoryzacji rynek przechodził dotkliwe turbulencje. Nie przeszkodziło to firmie AS-PL w zwiększaniu eksportu.

Obecnie produkty gdańskiej firmy opatrzone marką AS można znaleźć w blisko 100 krajach na całym świecie. Dostawy na zagraniczne rynki są realizowane przez spółki zależne AS-PL. Firma współpracuje też z powodzeniem z dystrybutorami i hurtownikami części zamiennych z całego świata. Jest to możliwe, bo dba nie tylko o jakość swoich produktów, ale też o jakość zarządzania swoim biznesem oraz o personel, który stanowi zagrany i zmotywowany zespół pracowników.

W 2017 r. firma zbudowała spółkę zależną AS-PL UK Ltd., przez którą dostarcza swoje produkty do Wielkiej Brytanii. W listopadzie 2019 r. otworzyła w Turynie oddział AS-PL Italia S.r.l., a w lutym 2022 r. AS-PL Electricos Rotativos S.L. w hiszpańskiej Walencji.

Właściciele firmy podkreślają, że wybór tych kierunków ekspansji był podyktowany wieloletnimi rozmowami i zapotrzebowaniem rynków (brytyjskiego, włoskiego i hiszpańskiego) na jakościowe produkty AS-PL. Oddziały firmy zlokalizowane w Turynie i Walencji stały się ponadto ośrodkami dostarczania alternatorów i rozruszników marki AS na rynki w innych krajach Europy Zachodniej, Afryki i Ameryki Południowej.

Sukcesy, jakimi mogą pochwalić się zagraniczne oddziały AS-PL, sprawiają, że zarząd spółki planuje dalszy rozwój międzynarodowej sieci. Na pierwszy kwartał 2023 r. planowane jest otwarcie kolejnego magazynu w Anglii.

Komentarz Partnera konkursu Polska Firma - Międzynarodowy Czempion Sytuacja gospodarcza sprzyja producentom części Radosław Pelc analityk sektorowy Santander Bank Polska Rynek wtórny części samochodowych w Europie jest w długoterminowym trendzie wzrostowym. Coraz wyższy popyt wynika przede wszystkim z rozrastającego się parku samochodowego. W 2020 roku tylko w krajach UE było zarejestrowanych ponad 275 mln samochodów osobowych i dostawczych. W całej Europie park liczył ponad 400 mln pojazdów, włączając ciężarowe i autobusy. Wiele rynków w rosło szybciej niż europejska średnia, w tym przede wszystkim kraje z Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. Polska, Rumunia, Bułgaria czy Litwa. Duże zainteresowanie częściami zamiennymi wynika także ze średniego wieku samochodów. W EU wynosi on 12 lat, przy czym jest wyraźnie wyższy właśnie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, co jest jedną z przyczyn szybkiego wzrostu tych rynków. Mimo przyspieszającej transformacji technologicznej w przemyśle samochodowym w kierunku napędów alternatywnych, rynek wtórny ma wciąż bardzo dobre perspektywy. 95 proc. europejskiego parku samochodowego stanowią auta napędzane benzyną lub olejem napędowym, co zapewni wysokie zapotrzebowanie na części zamienne do aut z tradycyjnymi silnikami jeszcze przez długi czas. Dodatkowym czynnikiem wspierającym popyt na części zamienne jest ograniczona od końca 2020 r. podaż nowych pojazdów w związku z zakłóceniami dostaw surowców i komponentów. A to oznacza konieczność dłuższej eksploatacji dotychczas użytkowanych aut, a zatem również ich napraw i serwisowania. W 2022 r. wolumeny na rynku części zamiennych w UE były wyższe o około 4 proc. wobec lat 2018-2019. Produkcja części na rynek wtórny jest uważana za bardziej rentowną wobec dostaw na pierwszy montaż. Wynika to w dużym stopniu z większej możliwości przerzucania wzrostu kosztów na dystrybutorów części, a dalej na odbiorców finalnych. Czynnikiem ograniczającym jest tu jednak duża koncentracja po stronie dystrybutorów części oraz duża intensywność konkurencji wśród samych producentów. Niemal w każdym segmencie produkcji części jest wielu dostawców oferujących części z każdej półki jakościowej i cenowej.

