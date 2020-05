Dzięki rozpoczętej właśnie rozbudowie centrum danych ATM zwiększy swoją powierzchnie kolokacyjną o 1,44 tys, mkw.

Po ukończeniu na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2021 roku budowy budynku oznaczonego jako F6 łączna powierzchnia techniczna netto centrów danych należących do ATM będzie wynosić 10.720 mkw.

Według danych z raportu rocznego ATM dysponuje obecnie niemal 8 tys. mkw netto powierzchni kolokacyjnej, która była na koniec 2019 roku zajęta oraz zarezerwowana przez klientów w ponad 85 proc.

Popyt na na komercyjną powierzchnię kolokacyjną od kilku lat rośnie i jest po części efektem coraz powszechniejszego oswajania się polskiego biznesu z ideą przeniesienia swoich serwerów z firmowych serwerowni do zewnętrznego data center. Dotyczy to także migracji dużych środowisk serwerowych należących do największych firm, w tym banków.

Nie bez znaczenia dla rozwoju rynku DC są też zapowiadane wejścia do Polski wielkich operatorów chmur globalnych. Zamiaru utworzenia tu nowych regionów ogłosiły Google i Azure. Operatorzy lokalnych data center dysponujący odpowiednią nadwyżką powierzchni kolokacyjnej i mocy stają się dla dostawców chmur i hostingu naturalnymi partnerami.