Audytor wytknął błędy w sprawozdaniu spółki z GPW. Walne odwołane, akcje zawieszone

Od 2 czerwca handel akcjami MBF Group jest zawieszony, ponieważ spółka jest jedną z kilkudziesięciu, które w terminie (czyli do 31 maja) nie opublikowały raportu rocznego za 2022 r.

Na Twitterze spółka tłumaczyła opóźnienie problemami technicznymi.

Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze. Od razu po pokonaniu problemów technicznych audytor prześle nam opinię z badania i natychmiast opublikujemy uzupełniony Raport. Bardzo Was przepraszamy za zawieszenie obrotu akcjami. Wszystko znajdzie wyjaśnienie w treści komunikatu EBI. — MBF Group SA (@MBF_Group) June 2, 2023

Biegły rewident odmówił wyrażenia opinii

Okazuje się, że biegły rewident odmówił wyrażenia opinii o sprawozdaniu, bo nie był w stanie potwierdzić istnienia, prawidłowości wyceny i prezentacji aktywów finansowych oraz należności krótkoterminowych, jak również ustalić, czy konieczne byłyby jakiekolwiek korekty z tytułu utraty wartości tych aktywów.

Zwrócono uwagę na błędy rachunkowe w skonsolidowanym sprawozdaniu, niekompletną dokumentację konsolidacyjną, brak potwierdzenia transakcji i sald między podmiotami powiązanymi oraz sporządzenie sprawozdań spółki zależnej w innym układzie niż jednostki dominującej. Sprawozdanie skonsolidowane jest zdaniem rewident niespójne – dane w informacji dodatkowej są niezgodne z pozostałymi częściami skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zarząd i rada nie zgadzają się z zarzutami

W raporcie rocznym zarząd i rada nadzorcza odniosły się do zarzutów biegłego rewidenta i nie podzieliły opinii i sugestii, jakby spółka nie posiadała dowodów nabycia aktywów finansowych. Zapewniono, że przedstawiono dokumenty świadczące o przeprowadzeniu transakcji przed 2022 r. (w 2022 r. spółka nie nabywała aktywów finansowych).

Jak się okazuje, problemy miała ponoć pani rewident ;) pic.twitter.com/ivV07Q8sdU — Kamil Zatoński (@pulsinwestora) June 6, 2023

Zarząd zapowiedział poprawienie “drobnych błędów rachunkowych” i uwzględnienie innych uwag i zastrzeżeń, co do których spółka nie ma wątpliwości. Dopiero kiedy to nastąpi, zwołane zostanie walne zgromadzenie, pierwotnie planowane na 27 czerwca.

Spółka doniesie na rewidenta

Zarząd i rada nadzorcza zapowiedziały przedstawienie własnej oceny z przebiegu badania do Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Zarzucono m.in. brak zapewnienia przez audytora odpowiedniej platform do wymiany dokumentów i informacji oraz brak reakcji na przesyłane materiały, a także brak wydania opinii 45 dni po terminie zapisanym w umowie. W raporcie podano, że audytor zaproponował dalsze prace nad sprawozdaniem i przygotowanie do 25 czerwca opinii bez zastrzeżeń za dodatkową opłatą w wysokości 8 tys. zł. Uznano to za nieetyczne.