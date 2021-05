Australia: wzrosła sprzedaż detaliczna, rekordowe nastroje w biznesie

W marcu odnotowany został ponowny wzrost sprzedaży detalicznej, zaś nastroje panujące w australijskim biznesie w kwietniu osiągnęły nowy historyczny szczyt, donosi Reuters.

Według danych Australijskiego Biura Statystycznego (ABS) w marcu 2020 r. sprzedaż detaliczna napędzana m.in. kawiarniami i restauracjami wzrosła o 1,3 proc. To wynik nieco niższy niż zakładała mediana prognoz ekonomistów, kształtująca się na poziomie 1,4 proc. Odczyt jest jednak diametralnie lepszy od wyniku za luty, kiedy to wskaźnik spadł o 0,8 proc.

Biorąc pod uwagę cały pierwszy kwartał 2021 r. sprzedaż obniżyła się o 0,5 proc.

Poprawa kondycji największej gospodarki antypodów przełożyła się na oceny perspektyw w biznesie. W oszacowaniu na kwiecień wskaźnik warunków biznesowych opracowywany Narodowego Banku Australii (NAB) wzrósł o 8 pkt do 32 pkt, co jest nowym, historycznym rekordem. Odrębny indeks zaufania biznesu zwiększył swoją wartość o 9 pkt dochodząc również do rekordowego poziomu 26 pkt.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych wzrosło do bardzo wysokiego poziomu 85,3 proc. w kwietniu, z 82,5 proc. w marcu.

Jak podkreśla Alan Oster, główny ekonomista NAB, siła wykorzystania mocy produkcyjnych wskazuje na rozwój inwestycji biznesowych i ciągłe zatrudnianie, nawet jeśli gospodarka przeszła już przez fazę odbicia.