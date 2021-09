Mimo problemów z pandemią, zmuszających rząd do wprowadzania restrykcji i obostrzeń, które uderzają w działalność gospodarczą, bieżący rok okazuje się najlepszym w historii australijskiej gospodarki pod względem fuzji i przejęć, informuje Reuters.

Po pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r. wartość transakcji typu M&A w których udział brały australijskie firmy wyniosła już 329,2 mld USD. To kwota ponad sześciokrotnie większa niż w analogicznym okresie 2020 r. i przewyższająca łączną sumę z tego samego okresu z trzech poprzednich lat. Poprzedni rekord z 2007 r. opiewający na 139 mld USD został więc już pobity o kilka długości.

Największą wartość i ilość fuzji i przejęć odnotowano w przypadku giełdowych podmiotów z sektora infrastrukturalnego i surowcowego.

Według danych Refinitiv, transakcje skierowane do australijskich firm, o wartości 200 mld USD, stanowiły 20 proc. ogólnej wartości M&A w regionie, drugą najwyższą po Chinach, w porównaniu do zaledwie 4 proc. w tym samym okresie ubiegłego roku.

Łącznie transakcje w regionie Azji i Pacyfiku osiągnęły rekordową wartość 1,25 bln USD od stycznia do września, co oznacza wzrost o 46 proc. rok do roku.