Avenga zatrudni w Polsce 800 specjalistów IT

Zapotrzebowanie na pracowników w sektorze informatycznym rośnie w zawrotnym tempie. Avenga tylko w ubiegłym roku zatrudniła nad Wisłą 650 osób. W tym roku szykuje się do jeszcze większej rekrutacji.

Spółka Avenga Poland, świadcząca usługi związane z transformacją cyfrową (wsparcie technologiczne, integracja i rozwój oprogramowania, doradztwo itp.), zapowiedziała, że do końca 2022 r. planuje zwiększyć zatrudnienie do ponad 2 tys. osób. Względem stanu obecnego zespół urośnie o blisko 600 pracowników, jednak uwzględniając rotację, firma szykuje się do zatrudniania ponad 800 specjalistów IT.

- Koncentrujemy się na kompetencjach związanych z chmurą, frontendem i backendem developmentem, security, testingiem, analizą biznesową i prowadzeniem projektów IT, choć centrów kompetencyjnych jest u nas więcej – zaznacza Małgorzata Wiśniewska, dyrektor regionalny Avengi Poland. Spółka jest zadowolona z wyników w Polsce - jej EBITDA wzrosła o prawie 32 proc.. Sprzedaż i liczba zatrudnionych specjalistów IT w drugim roku pandemii zwiększyły się o 15 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Wśród klientów, których Avenga zdobyła w 2021 r., jest np. amerykańska firma Syniti, specjalizująca się w zarządzaniu danymi. Avenga buduje dla niej globalne „delivery center” w Krakowie i we Lwowie. – Nawiązując współpracę z Syniti, Avenga dołączyła do firm, które w najbliższych latach będą zaspokajać ogromne zapotrzebowanie europejskiego biznesu na migrację systemów ERP do chmury obliczeniowej – wyjaśniła Małgorzata Wiśniewska. Avenga ma obecnie 27 lokalizacji w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych. Zatrudnia łącznie ponad 3,5 tys. specjalistów. W Polsce ma biura m.in. we Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Warszawie i Gdańsku.