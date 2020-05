Backup ratunkiem w razie awarii lub kradzieży

Nie robimy kopii zapasowych — i dlatego ponad połowa z nas straciła kiedyś ważne dane.

Niebawem wielu z nas wróci do biur, ale inni w dalszym ciągu będą pracować zdalnie. Nie tylko w domach, ale coraz częściej także w kawiarniach, pociągach lub halach odlotów. Czy jednak przejmujemy się bezpieczeństwem informacji trzymanych na przenośnym sprzęcie i robimy kopie zapasowe? Co piąty ankietowany przez Kingston Technology odpowiedział krótko: nie. Oznacza to, że nie zapewniamy ochrony miliardom prywatnych i służbowych danych,które zbieramy codziennie na urządzeniach mobilnych. Jeśli pracownik pobierze na telefon nieautoryzowaną aplikację, przestępcy z łatwością uzyskają dostęp np. do skrzynki mejlowej i wrażliwych dokumentów — ostrzegają eksperci Kingston Technology.