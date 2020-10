Bank centralny Australii deklaruje dalsze luzowanie

Bank Rezerw Australii jest otwarty na dalsze luzowanie polityki pieniężnej. Zdaniem ekspertów, prawdopodobna staje się kolejna obniżka stóp procentowych, informuje Reuters.

Philip Lowe, stojący na czele banku centralnego stwierdził, że poluzowanie polityki pieniężnej stanie się bardziej skuteczne, gdy gospodarka złagodzi ograniczenia dotyczące koronawirusa. Dodał, że instytucja analizuje korzyści, jakie mogą wyniknąć z zakupu obligacji rządowych o dłuższym terminie zapadalności w ramach pakietu środków stymulujących zwiększenie zatrudnienia i wzrost gospodarki. .

Kiedy pandemia była w najgorszym okresie najgorsza i wystąpiły poważne ograniczenia działalności, oceniliśmy, że na dalszym luzowanie polityki pieniężnej niewiele da się zyskać. Jednak w miarę jak gospodarka się otwiera, można spodziewać się, że łagodne nastawienie banku przyniesie większe korzyści niż miało to miejsce wcześniej – wyjaśnił Lowe.

Bankier wskazał, że najważniejszym celem RBA było i jest tworzenie miejsc pracy, jednak czwartkowe dane pokazały, że jest to trudne zadanie, co podkreśla wzrost stopy bezrobocia we wrześniu do 6,9 proc. z 6,8 proc. i utrata prawie 30 tys. miejsc pracy.

Zdaniem ekonomistów z Commonwealth Bank of Australia, takie deklaracji ze strony Lowe mogą oznaczać, duży wzrost szans na kolejną obniżkę stóp procentowych.