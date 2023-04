Bank Kanady podwyższył swoją prognozę wzrostu gospodarczego w 2023 r.

fot. Bloomberg

W swoim kwartalnym raporcie o polityce pieniężnej bank centralny stwierdził również, że inflacja powinna szybko spaść do około 3 proc. do połowy 2023 r., ale nie osiągnie celu 2 proc. do końca 2024 r. W styczniu podał jedynie, że inflacja spadnie do 2 proc. w 2024 r.

Bank przekazał, że roczny wzrost wyniesie 2,3 proc. w pierwszym kwartale, a następnie średnio poniżej 1 proc. przez resztę 2023 roku.

Bank Kanady obniżył ponadto prognozę wzrostu na 2024 r. do 1,3 proc. z 1,8 proc. w styczniu i przekazał, że gospodarka wzrośnie o 2,5 proc. w 2025 r.

Stwierdzono, że oczekuje się wzrostu produktu potencjalnego do 2,3 proc. w 2023 r. z 1,4 proc. w 2022 r. i oszacowano, że nominalna neutralna stopa procentowa wynosi od 2 proc. do 3 proc., bez zmian w porównaniu z oceną z kwietnia 2022 r.