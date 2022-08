Bank of America: nastroje inwestorów „niedźwiedzie”, ale nie apokaliptyczne

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Przeprowadzone przez Bank of America comiesięczne badanie nastrojów zarządzających funduszami pokazało lekkie osłabienie obaw w sierpniu, informuje Reuters.

Po zbadaniu nastrojów zarządzających globalnymi funduszami, dysponującymi 836 mld USD aktywów, Bank of America doszedł do wniosku, że choć nastroje inwestorów wciąż są „niedźwiedzie”, to już nie apokaliptyczne, jak wcześniej. Alokacja akcji wciąż jest negatywna na poziomie minus 26 proc. (odsetek inwestorów przeważających akcje minus odsetek tych, którzy tego nie robią), ale w lipcu wynosiła minus 44 proc. Udział niezainwestowanej gotówki w portfelach spadł do 5,7 proc. z 6,1 proc. w lipcu, choć Bank of America podkreśla, że wciąż jest bardzo wysoki.