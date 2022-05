Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Bank of America poinformował w poniedziałek, że podnosi minimalną stawkę godzinową w USA do 22 USD. Drugi pod względem aktywów amerykański bank chce, by do 2025 roku wzrosła do 25 USD, pisze Reuters.

Bank of America regularnie podnosi minimalną stawkę godzinową od 2017 roku, gdy wynosiła ona 15 USD.