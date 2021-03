Bank Rosji może szybciej ruszyć z podwyżką stóp

Wcześniej niż wcześniej zakładano wzrosnąć mogą stopy procentowe w Rosji. Wszystko przez gwałtowny wzrost inflacji.

Władze monetarne Rosji rozważają zacieśnienie prowadzonej polityki. Spekuluje się, że do końca roku benchmarkowa stopa procentowa może wzrosnąć o przynajmniej 125 punktów bazowych.

Źródła agencji Bloomberg sugerują, że wysoka inflacja oraz plany rządu związane ze zwiększeniem wydatków mogą skłonić Bank Rosji do podniesienia głównej stopy do 5,5 a być może nawet 6 proc. Obecnie jest ona rekordowo niska i wynosi 4,25 proc.

Eksperci podkreślają, że oznaczałoby to diametralną zmianę dla władz monetarnych, które jeszcze nie tak dawno deklarowały, że zamierzają utrzymać akomodacyjną politykę do 2022 r., co ma na celu wsparcie ożywienia gospodarczego.

Choć oczekiwania rynku są prowzrostowe, jednak po piątkowym (19 marca) posiedzeniu Banku Rosji, zdaniem większości ekonomistów, nie należy jeszcze spodziewać się zmiany poziomu ceny pieniądza.