Bankierzy centralni coraz mocniej dostrzegają problem inflacji

Wnioski płynące z sympozjum są jasne, podwyższona inflacja pozostanie przez dłuższy czas, co będzie ciążyć aktywności gospodarczej. Polityka pieniężna będzie musiała być restrykcyjna. Szczególnie w EBC jeszcze niedawno dominowała komunikacja, że podwyższony poziom cen jest tylko przejściowy, a inflacja w kolejnych latach będzie wracać w kierunku celu. Obecnie takiego przekonania już nie ma.

Spadki na rynku akcyjnym dziś przyspieszają, a niemiecki Dax traci o poranku już ponad 2% i osuwa do poziomu 12700 pkt. Zbliżamy się zatem do minimów po rosyjskiej agresji w Ukrainie. Główny indeks niemieckiej giełdy jest na najniższym poziomie od początku marca. Notowania kontraktu terminowego na S&P 500 spadają poniżej 3800 pkt. Jednocześnie tracą rentowności na rynku długu, zatem obawy o wzrost stoją na pierwszym planie. Dopóki inflacja się nie ustabilizuje i tendencja nie stanie się opadająca, banki centralne będą zmuszony utrzymywać zdecydowany przekaz, który będzie uniemożliwiał wyjście cen akcji na wyższy poziom. Do wyłamania się ze spadkowego trendu potrzeba oznak trwałego spadku presji cenowej, a takich nie ma.

Jastrzębi przekaz jaki popłynął z dorocznego sympozjum EBC wsparł dolara, a kurs EURUSD spada poniżej 1.05. Notowania USDJPY testowały dziś wieloletnie szczyty powyżej 136 jenów za każdego dolara. Sytuacja złotego z kolei jest mieszana. Z jednej strony notowania EURPLNa zaliczyły spadek w kierunku 4.65, a z drugiej strony USDPLN zmierza w kierunku 4.50. Środowisko dla polskiej waluty nie jest jednak dobre i nie można wykluczać dalszej presji na złotego. Drożejący dolar i spadki na rynku akcyjnym to nie jest dobry mix dla walut z rynków wschodzących.

Dziś w kalendarium makroekonomicznym uwagę przede wszystkim należy zwrócić na indeks koniunktury gospodarczej w rejonie Chicago, czy w największym przemysłowym okręgu USA. Dane te często wyraźnie są skorelowane ze wskaźnikiem ISM dla amerykańskiej gospodarki. Na rynku surowcowym bez większych zmian. Baryłka WTI na poziomie 110 USD. Notowania złota z kolei pozostają pod presją ze względu na jastrzębi przekaz płynący z banków centralnych.