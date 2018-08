Barclays: Sankcje przeciw Rosji mogą być drastyczne

Propozycja objęcia sankcjami banków może mieć znacznie poważniejsze konsekwencje dla rosyjskiej gospodarki niż zakaz nabywania obligacji skarbowych, którego dotąd najbardziej obawiali się inwestorzy.

Od początku roku rubel osłabił się do dolara o 9,3 proc., nawet mimo 11,9-procentowego umocnienia ropy brent, ważnego rosyjskiego towaru eksportowego. Główna przyczyna to ogłoszenie w kwietniu zaostrzenia amerykańskich sankcji na Rosję. Na przełomie lipca i sierpnia bank Citigroup ostrzegł, że możliwe objęcie sankcjami rosyjskiego długu będzie oznaczało przecenę rubla nawet o kolejne 15 proc. Projekt zakładający dodatkowe restrykcje wobec Moskwy zgłosiła w ubiegłym tygodniu grupa sześciu senatorów z obu partii, a zdaniem banku Barclays niektóre propozycje miałyby znacznie dalej idące skutki niż zakaz nabywania obligacji. Chodzi o mało zauważaną przez media oraz inwestorów wzmiankę o zakazie dokonywania jakichkolwiek transakcji z rosyjskimi bankami.



„Najbardziej drastyczna wersja sankcji, w której objęte zostałyby nimi wszystkie rosyjskie państwowe banki, miałaby znaczące skutki dla rosyjskiej gospodarki, nawet bardziej dotkliwe od skutków nałożenia sankcji na obligacje” – pisze w nocie do klientów Liza Ermolenko, ekonomistka banku Barclays Capital.



W projekcie ustawy, którego twórcy wzywają do zastosowania jak najostrzejszych restrykcji, dopóki Rosja nie zaprzestanie ingerowania w amerykański proces wyborczy, mowa o zakazie dokonywania transakcji między innymi ze Sberbankiem, VTB Bankiem oraz Gazprombankiem. Wprowadzenie kolejnych sankcji jest jednak o tyle niepewne, że do ocieplenia relacji z Moskwą wzywa prezydent Donald Trump, a przeciwko objęciu nimi długu opowiada się Departament Skarbu, którego zdaniem mogłoby to mieć negatywny wpływ na globalne rynki.



„Oczywiście, jest to tylko projekt i można było oczekiwać, że po spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem jastrzębio nastawieni kongresmeni będą chcieli rozpocząć negocjacje od tak ostrych warunków, jak to tylko możliwe. Jednak należy zauważyć, że treść dokumentu wskazuje na dużą determinację, by pójść dalej w kierunku wywołania negatywnych konsekwencji dla rosyjskiej gospodarki” – pisze autorka noty.