Barowy ranking galerii

W ciągu ostatnich pięciu lat strefy gastronomiczne w centrach handlowych zmieniły się i rozrosły.

Często analizowanym trendem w handlu stało się w ostatnich latach… biesiadowanie. Z najnowszego raportu Colliers International, obejmującego 250 wybranych centrów w 18 największych miastach Polski, wynika, że krajobraz kulinarny w galeriach zmienia się dynamicznie. Strefy restauracyjne przebudowało i powiększyło w ciągu ostatnich pięciu lat aż 50 centrów handlowych. Udział lokali gastronomicznych wśród ogólnej liczby najemcówcentrów handlowych wzrósł w tym czasie z 8,7 do 9,7 proc. Najbardziej było to widoczne w średnich centrach handlowych (20-40 tys. m kw. powierzchni) i małych (5-20 tys. m kw. powierzchni). W badanych centrach handlowych funkcjonuje ponad 2340 różnego rodzaju punktów gastronomicznych. O ile w 2015 r. połowa z nich była skupiona w strefach restauracyjnych, dziś większość rozproszona jest w różnych miejscach centrów (stosunek 54 do 46 proc.). Przybyło różnego rodzaju stoisk gastronomicznych z sokami, koktajlami, słodyczami czy przekąskami (z 11 do 15 proc.), a także restauracji i kawiarni zlokalizowanych w osobnymbudynku lub z osobnym wyjściem na zewnątrz (z 1 do 2 proc.).