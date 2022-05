Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Kiedy w jego życiu pojawił się żużel, jak wyglądały początki w sporcie zawodowym, co go nakręca, motywuje do działania, jak wybiera sponsorów i czy obowiązki względem partnerów są dla sportowców uciążliwe – o tym wszystkim w trakcie kongresu Impact’22 opowiada Bartosz Zmarzlik, żużlowiec, dwukrotny mistrz świata na żużlu.