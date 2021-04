Będzie cyfrowo i hybrydowo

Bartek Ciołkowski, szef Mastercard Europe, mówi, czego nauczył nas covid, jak zmieniły się zachowania klientów i jak będzie wyglądał rynek po pandemii.

„PB’’: Jaki będzie świat, gdy skończy się pandemia?

Bartek Ciołkowski: Mam nadzieję, że będziemy mieli większe zaufanie do technologii. Widzimy, jak szczepionka pomaga w walce z COVID-19, a szczepionka to przecież technologia. Na pewno będzie bardziej cyfrowo. W pandemii korzystamy w większym stopniu z usług cyfrowych, i to już z nami zostanie. W świecie po koronawirusie będzie też bardziej hybrydowo. Na pewno wrócimy do świata kontaktów bezpośrednich, ale nauczyliśmy się też żyć zdalnie.

Zwiększone zainteresowanie książkami papierowymi i tradycyjnymi wydaniami gazet świadczą o tym, że mamy trochę dość cyfrowego życia. Jakie wnioski można wyciągnąć z lekcji odrobionej w pandemii?

Po pierwsze: większa pokora, przynajmniej z mojego punktu widzenia, jest jedną z największych nauk. Pokora wobec zjawisk, które są rzadkie, a mogą wystąpić w skali masowej. Nikt nie spodziewał się, że przyjdzie nam żyć tak długo w warunkach lockdownu. Standardowo w warunkach kontraktów między firmami znajduje się punkt o sile wyższej, od której może zależeć realizacja umowy. Mało kto negocjował w szczegółach ten zapis. Teraz, sądzę, że zabezpieczenia na różne wypadki będą uważniej brane pod uwagę. Po drugie: korzyści z cyfryzacji. Zdobycze czwartej rewolucji technologicznej pomogły nam przetrwać koronakryzys. Wiele branż mogło działać dzięki rozwiązaniom cyfrowym. Rewolucja technologiczna to kwestia ostatnich lat. Po pandemii nabierze tempa. Ostatni wniosek: warto inwestować w technologie. Ci, którzy robili to wcześniej, skorzystali najwięcej. Warto przyjrzeć się wycenom spółek technologicznych albo w dużym stopniu korzystających z technologii, których kursy zostały mocno przeskalowane.

To samo dotyczy spółek gamingowych. Ludzie więcej czasu poświęcają na gry w pandemii. Jak zmieniły się zachowania klientów w czasie zarazy?

Mamy bardzo ciekawe wyniki badań „Banking Evolution Study” zrobionych pod koniec 2020 r. 96 proc. Polaków jest pozytywnie nastawionych do cyfryzacji. 97 proc. deklaruje, że chętnie korzysta z cyfrowych usług bankowych. Co ciekawe, bankowe aplikacje mobilne są popularniejsze od mediów społecznościowych. 68 proc. przyznaje, że korzysta albo je zna. W przypadku mediów społecznościowych odsetek wynosi 56 proc. Tylko w ubiegłym roku liczba klientów korzystających z bankowości mobilnej wzrosła o 3 mln. Rośnie przywiązanie do ulubionych aplikacji, przy czym niechętnie akceptujemy wprowadzane w nich zmiany.

Czy coś zmieniło się w sposobie działania banków?

Nie tylko w bankowości, ale ogólnie w biznesie widać wzmożoną konsumpcję produktów i usług IT. Kolejki zamawiających są za długie. Wszyscy wprowadzają bardzo dużo zmian, bo pandemia pokazała, że cały cykl życiowy klienta może być cyfrowy i trzeba do tego dostosować systemy. To jest ogromna zmiana, wywołująca duży popyt na cyfrowe rozwiązania. Efekt jest taki, że dzisiaj trzeba planować z dużym wyprzedzeniem, bo nie wystarczy powiedzieć sobie: mam pomysł i robimy. Trzeba zapisać się do kolejki i liczyć się z tym, że najbliższy termin zostanie wyznaczony na drugi kwartał przyszłego roku albo nawet trzeci. Dlatego dużo mówi się o chmurze, outrsourcingu, żeby zoptymalizować możliwość wprowadzenia zmian.

Koronakryzys przyczynił się do wzrostu płatności kartowych, elektronicznych, co wydawać się mogło, jest spójne z wieloletnią strategią wspierania obrotu bezgotówkowego w Polsce. Niespodziewanie NBP wprowadził do dyskusji wątek wspierania obrotu gotówkowego. Co pan sądzi o tej zmianie narracji banku centralnego?

Klient powinien mieć swobodę wyboru, czy chce zapłacić gotówką czy elektronicznie. To nasza decyzja, jak chcemy zapłacić. Bardzo dobrze w takie postrzeganie rynku płatności wpisuje się Fundacja Polska Bezgotówkowa, powstała z inicjatywy m.in. resortów finansów oraz rozwoju, która prowadzi szeroką kampanię dobrowolnej instalacji terminali płatniczych. Klient powinien mieć wybór, a my, uczestnicy rynku, musimy umożliwić mu realizację płatności w wybrany przez niego sposób.

Rozmawiał Eugeniusz Twaróg

Podcast Puls Biznesu do słuchania co piątek do rana w twojej aplikacji podcastowej oraz na pb.pl/dosluchania

dziś: „Jak będzie wyglądać rynek bankowy po pandemii”

goście: Artur Klimczak — Getin Noble Bank, Michał Gajewski — Santander Bank Polska, Wojciech Rybak — Bank Millennium, Bartek Ciołkowski — Mastercard Europe