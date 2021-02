Potwierdziły się doniesienia o usunięciu ze stanowiska Janusza Kowalskiego krytykującego ostatnio PiS.

Jacek Sasin, szef resortu aktywów państwowych, został pytany w radiu RMF FM, czy wiceminister Janusz Kowalski może już żegnać z Ministerstwem Aktywów Państwowych.

– Na moim biurku leży w tej chwili już podpisana przez premiera Mateusza Morawieckiego dymisja ministra Kowalskiego, także jeszcze dzisiaj pan minister otrzyma tę dymisje. Misja ministra Kowalskiego w resorcie aktywów państwowych tym samym dobiega końca" – powiedział Jacek Sasin.

Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski, stwierdził na początku tygodnia, że nie widzi powodu, by podać się do dymisji. Taki wniosek pojawił się jednak podczas piątkowego posiedzenia Prawa i Sprawiedliwości. Wiceminister potwierdzał, nawiązując do negocjacji w sprawie budżetu UE, że jego partia „fundamentalnie różni się z premierem”.