Bez plastiku na budowie

Grupa VELUX, producent okien dachowych, podjął się zobowiązanie do eliminacji plastiku z opakowań swoich produktów do 2023 roku. Już teraz aż 90 proc. okien dachowych VELUX pakowanych jest bez użycia tworzyw sztucznych: styropianu, folii i innych.

Co roku na całym świecie powstaje 300 milionów ton odpadów plastikowych, a 60 proc. tworzyw sztucznych wyprodukowanych od roku 1950 trafiło do śmieci lub bezpośrednio do środowiska naturalnego . Tworzywa sztuczne jednorazowego użytku stanowią prawie połowę wszystkich odpadów plastikowych i, jak udowodniono, jeżeli trafią w nieodpowiednie miejsce, wywierają negatywny wpływ na zwierzęta lądowe i morskie. Ograniczenie wykorzystania tworzyw sztucznych jednorazowego użytku ma istotne znaczenie, jako że ich wytwarzanie wymaga ogromnej ilości energii i zasobów, a to z kolei, powoduje emisję dwutlenku węgla i przyczynia się do globalnego ocieplenia. Dlatego też Grupa VELUX, producent okien dachowych, podjęła zobowiązanie do eliminacji plastiku z opakowań swoich produktów do 2023 r.

Mniejszy ślad: 13 proc. – o tyle niższy ślad węglowy obniżył się ślad węglowy okien dachowych dzięki zmianie opakowań

Obecnie aż 90 proc. okien dachowych VELUX pakowanych jest bez dodatku tworzyw sztucznych, a ich opakowania w całości wykonane są z jednorodnego materiału opartego na papierze. Nowe opakowania są stosowane we wszystkich najpopularniejszych oknach dachowych i nadają się teraz w pełni do recyklingu, gdyż są wykonane z tektury posiadającej certyfikat Forest Stewardship Council (FSC). Wprowadzenie rozwiązania wymagało ścisłej współpracy dostawcami opakowań w celu wypracowania najlepszych rozwiązań. W magazynach przeprowadzono liczne testy, aby zbadać jakość nowego materiału opakowaniowego, tzn. test transportu, test drgań, test nacisku stosu, test przenoszenia i testy wilgotności. Była to wymiana styropianu na tekturę 1 do 1. Procesy na poziomie fabryki wymagały tylko niewielkich korekt, gdyż tektura nie różni się kształtem ani rozmiarem od starych bloków styropianowych.

Bez plastiku 900 mln – tyle ton plastiku mniej rocznie wykorzystano dzięki zmianie opakowań okien dachowych materiały prasowe

Dla klientów VELUX oznacza to łatwiejszy recykling oraz mniej segregacji odpadów opakowaniowych na budowie. Zobowiązanie „Zero Plastic” ograniczy koszty utylizacji opakowań dla osób montujących okna w porównaniu z opakowaniami zawierającymi styropian. Opłata za utylizację tektury jest dwa-trzy razy niższa niż opłata za utylizację styropianu. Osoby montujące okna nie będą już musiały poświęcać czasu na oddzielanie tektury od styropianu i innych komponentów z tworzyw sztucznych. Zamiast tego będą mogły wyrzucić wszystko do pojemnika na odpady papierowe, unikając sortowania odpadów na poszczególne frakcje. Użycie jednorodnego materiału ułatwi proces recyklingu, a sam proces odzysku tektury jest na bardziej zaawansowanym etapie niż recykling styropianu. Ten może być trudny do utylizacji, gdyż często zajmuje bardzo dużo miejsca. Usuwając styropian z opakowań okien dachowych, firma ma nadzieję na zmniejszenie obciążenia wysypisk w ramach globalnego problemu, jaki stanowią odpady plastikowe.

Dzięki tej zmianie ślad węglowy generowany okna dachowe obniżył się o 13 proc., Pozwoli to również oszczędzić do 900 ton plastiku rocznie. Jest to ważny krok w realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju, w ramach której Grupa VELUX zobowiązała się do osiągnięcia własnej neutralności do 2030 roku.