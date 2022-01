Bez USA, bez emocji

Pierwsza sesja tygodnia na warszawskiej giełdzie przyniosła spadek głównego indeksu, WIG20, o 0,75%. mWIG40 zyskał 0,17% podczas gdy sWIG80 podbił o 0,43%. Obroty na szerokim rynku wyniosły niecałe 800 mln PLN.

Wydaje się iż decydującym czynnikiem dla przebiegu dzisiejszej sesji w Europie był fakt iż w USA mamy dziś dzień wolny od handlu (na rynku kasowym) co skutecznie ograniczyło zmienność i emocje wśród inwestorów. Poziomy obrotu ustalone zostały w godzinach przedpołudniowych i aż do fixingu brak było nowych impulsów do ich zmiany. Niemniej globalnie pozostajemy w ciekawym momencie na poziomie makro gdzie rynek nerwowo reaguje na kolejne publikacje zwiększające prawdopodobieństwo rychłych podwyżek stóp przez Fed, podczas gdy EBC pozostaje w ramach wait'n'see, a np. w Chinach zdecydowano się na lekkie luzowanie w obawie przed spowolnieniem. Tworzy ciekawy układ globalnie, potencjalnie zwiastujący docelowe podbicie zmienności.