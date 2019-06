Bezpieczeństwo biznesu zaczyna się w Data Center

Gdy dane stają się paliwem nowej gospodarki, Talex Data Center jest miejscem, do którego mogą one trafić dla bezpiecznego przechowania, ale też przetworzenia, poddania analizie i zwrócenia w postaci wiedzy, niezbędnej do rozwijania biznesu. To także miejsce, z którego mogą być świadczone usługi chmurowe zbudowane wg potrzeb klienta

Przedsiębiorstwa stają obecnie przed wyzwaniem transformacji cyfrowej. Liczne przykłady z rynków rozwiniętych dowodzą, że te firmy, które zdecydowały się na cyfrową zmianę osiągnęły dzięki temu zdolność szybszego tworzenia produktów i usług, znajdowania i wdrażania innowacji, co w konsekwencji dało im przewagę konkurencyjną. Na krajowym gruncie także możemy znaleźć takie przykłady. Są nimi m.in. Allegro, Play czy Credit Agricole — klienci Talex SA — dostawcy, który od 20 lat świadczy usługi data center (DC).

Niezależnie od branży i zaawansowania w posługiwaniu się nowoczesnymi narzędziami cyfrowymi zwiększa się wśród firm świadomość, że istotnym warunkiem ich prawidłowego działania i przyszłego sukcesu jest korzystanie z usług DC. Dlaczego? Bo z roku na rok centra danych stają się w coraz szerszym zakresie sercem biznesu i kluczowym narzędziem, z którego firmy korzystają przy realizacji swoich procesów operacyjnych. Jeśli dane stają się dziś paliwem gospodarki, to centra danych są zbiornikami, które to paliwo w sposób niezawodny i bezpieczny udostępniają.

Wysokie wymagania

Talex SA to spółka notowana na GPW w Warszawie, od ponad 30 lat obecna na polskim rynku i obsługująca znaczących klientów z różnych sektorów gospodarki, która zatrudnia ponad 400 pracowników, w tym zespół cenionych ekspertów usług teleinformatycznych. Misją Talex SA jest dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań i usług IT. Między innymi dlatego w 2005 roku firma wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji, do którego ostatnio dołączył standard EN50600.

Talex SA jako pierwsza firma w Polsce i jedyna w Europie Środkowo-Wschodniej, dysponuje dwoma ośrodkami DC z certyfikatami standardu EN-50600 Class 4, najbardziej złożonego i dostosowanego do rynku europejskiego. Ośrodki DC w Poznaniu i we Wrocławiu są zaliczane do najwyższych klas tej normy w zakresie dostępności (klasa 4, najwyższa), bezpieczeństwa fizycznego (klasa 4, najwyższa) i efektywności energetycznej (poziom 3, najwyższy).

Niezawodność centrum danych, potwierdzona oficjalnym dokumentem, daje jego użytkownikom poczucie bezpieczeństwa.

— Nasze centra danych świadczą usługi firmom z różnych sektorów gospodarki — podmiotom e–commerce, reprezentującym sektor finansowy czy automotive. Firmy korzystają z naszych usług, bo gwarantujemy im najwyższą jakość i bezpieczeństwo. Pozwala to firmom skupić się na ich podstawowym biznesie — tłumaczy Janusz Gocałek, prezes zarządu Talex SA.

Rynek DC w Polsce

Rynek centrów danych w Polsce rozwija się dynamicznie. W ciągu minionych 5 lat jego wzrost utrzymywał się na wysokim i stabilnym poziomie sięgającym kilkunastu procent rocznie.W Polsce obecnie działa około 100 komercyjnych centrów danych. Wśród nich jest nieco ponad 60 obiektów o powierzchni netto większej niż 300 m kw., podczas gdy w całej Europie centrów danych dysponujących taką powierzchnią jest ponad 2 tys. — wynika z danych Audytel. Talex z powierzchnią DC ponad 1500 m kw. plasuje się w czołówce firm świadczących usługi data center w Polsce.

Podaż i jakość usług centrów danych w Polsce stale się poprawia. Z każdym rokiem oddawane są do użytku coraz nowocześniejsze obiekty, o wysokich parametrach bezpieczeństwa. Dostawcy usług DC w swojej ofercie nie ograniczają się jedynie do usług udostępniania powierzchni technicznej — oferują też usługi dodatkowe. Szczególnym popytem cieszą się rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo teleinformatyczne i zapewniające ciągłość wspierania biznesu.

— Istotną częścią oferty centrów danych Talex są usługi chmurowe. Do niedawna takie ośrodki były w Polsce kojarzone z usługami kolokacji serwerów i hostingu dedykowanego. Dziś rośnie popyt na bardziej zaawansowane usługi chmurowe jak IaaS, czyli infrastruktura IT jako usługa, PaaS — platforma IT jako usługa, SaaS — oprogramowanie udostępniane w formie usługi uruchamianej od ręki i w dużej mierze samodzielnie zarządzanej przez klienta — wskazuje prezes Talex SA.

Szczególnie duży potencjał tkwi w usługach z zakresu cyberbezpieczeństwa — SOC (Security Operating Center) as a Service, które polegają na monitorowaniu bezpieczeństwa wybranych obszarów IT klienta w trybie ciągłym z wykorzystaniem najwyższej klasy rozwiązań SIEM (Security Information and Event Management).

Ciągłość zapewniona

Firmy działające na konkurencyjnym rynku obawiają się tzw. deficytu dostępności, który oznacza niezdolność zasobów IT do nieprzerwanego zaspokajania potrzeb biznesu. Najczęściej deficyt dostępności wynika z niedostatecznych zdolności skutecznego odtworzenia danych i aplikacji o krytycznym znaczeniu po wystąpieniu awarii, które w świecie IT zawsze się wprawdzie zdarzały i wciąż się zdarzają, ale obecnie coraz więcej kosztują.

Usługi zarządzania ciągłością procesów biznesowych — BCM (Business Continuity Management) oraz odtwarzania środowiska IT po wystąpieniu awarii, pożaru, powodzi czy też włamania, czyli DRaaS (Disaster Recovery as a Service) gwarantują niezawodność operacyjną tym firmom, dla których ciągłość świadczenia usług jest kluczowa.

— Zapewnienie nieprzerwanego dostępu do danych i usług IT to wyzwanie dla większości polskich firm. Rośnie świadomość ryzyk związanych z przerwami ciągłości procesów biznesowych, wśród których szczególnie istotna jest groźba strat finansowych. Zagrożenia te skłaniają zarządy do ponownego przemyślenia planów dotyczących sposobów działania IT i wyboru usług DRaaS oraz SOC, które zminimalizują ewentualne przerwy i ograniczą ryzyko strat wywołanych przestojami — wyjaśnia Janusz Gocałek, prezes Talex SA.

W działalności centrów danych cena usług nie zawsze jest najważniejsza. Coraz bardziej istotna jest właśnie gwarancja ciągłości działania. Straty wizerunkowe spowodowane kilkugodzinną awarią wielkiego dostawcy e–commerce są znacznie bardziej dotkliwe niż opłaty za usługi świadczone przez DC. Najbardziej renomowane centra danych, wśród nich Talex, świadczą swoje usługi z dwóch niezależnych obiektów, oferujących taką samą jakość usług. Wystąpienie awarii w jedynym z nich powoduje, przejęcie funkcji pierwszego ośrodka przez ośrodek zapasowy do czasu usunięcia awarii.

Niezależne audyty przeprowadzone w dwóch, ubezpieczających się nawzajem, centrach danych Talexu w Poznaniu i we Wrocławiu zakończyły się przyznaniem obu ośrodkom certyfikatów potwierdzających spełnianie przez nie wymogów normy EN-50600 i zaklasyfikowanie ich do najwyższego poziomu we wszystkich kategoriach podlegających ocenie.

Konieczność rozwoju — usługi w chmurze

Centra danych też podlegają ciągłej transformacji. Będąc dostawcą usług chmurowych, nie można poprzestać tylko na udostępnianiu aplikacji, platform do tworzenia oprogramowania czy też infrastruktury. Klienci oczekują od nas usług dostosowanych do ich potrzeb, elastycznych, skalowalnych, łatwo przenaszalnych między środowiskami chmurowymi, niezależnych od jednego producenta, mających łatwość łączenia i rekombinacji funkcji — mówi prezes Talex SA.

Zastosowanie w chmurze rozwiązań opartych o mikrousługi i konteneryzację ułatwia skonstruowanie usługi zgodnej z oczekiwaniami klientów. Bez zagłębiania się w tajniki programowania, klient w szybki, intuicyjny sposób może zbudować środowisko, które jest mu potrzebne do działalności gospodarczej. Ważnym elementem usługi jest wykorzystanie chmury prywatnej, takiej jak Talex Cloud Platform, w której kładzie się nacisk na lokalizację przechowywanych danych i bezpieczeństwo, szczególnie w przypadku danych wrażliwych, jak dane podatkowe i finansowe czy dane związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Talex na swojej platformie chmurowej może udostępnić klientom wiele własnych platform. Łącząc najnowsze trendy technologiczne i wymagania klientów, TALEX w swoich ośrodkach Data Center wdraża rozwiązania, które wspomagają procesy biznesowe, ułatwiają dostęp do informacji i zapewniają bezpieczeństwo usług, spełniając najbardziej wygórowane potrzeby klientów.

