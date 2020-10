Bezpieczne przystanie sprawiają zawód

Przecenie na rynkach akcji towarzyszy słabe zachowanie większości tzw. bezpiecznych przystani. Część z nich może jednak znów być dobrym zabezpieczeniem na czas dekoniunktury.

Informacja, że Donald Trump zakaził się koronawirusem, znów popchnęła światowe rynki akcji w korektę. Skala ubiegłotygodniowego odbicia amerykańskiego indeksu S&P500 czy niemieckiego DAX-a skurczyła się do mniej niż 2 proc. Spadek indeksów to nic nadzwyczajnego, jednak obecnie może być on dla inwestorów o tyle większym problemem, że bardziej ograniczone są możliwości zabezpieczania się przed nim.