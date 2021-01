Stopa bezrobocia w Hiszpanii ustabilizowała się w czwartym kwartale 2020 roku na poziomie 16,14 proc. To niewielki spadek, jednak rynek pracy nadal cierpi z powodu pandemii koronawirusa.

Jak wynika z danych urzędu statystycznego INE, stopa bezrobocia w kraju spadła kwartał do kwartału z 16,23 do 16,13 proc. Liczba osób bezrobotnych w okresie od października do grudnia 2020 roku wyniosła 3,7 mln.