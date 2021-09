Bezrobocie w Korei Płd. rekordowo niskie, ale kluczowe obszary nadal w trudnej sytuacji

Stopa bezrobocia w południowokoreańskiej gospodarce znalazła się na rekordowo niskim poziomie, jednak w kluczowych sektorach sytuacja pozostaje bardzo trudna, informuje Reuters.

W sierpniu 2021 r. stopa bezrobocia – według danych Statistics Korea – spadła do 2,8 proc. notując trzecią z rzędu zniżkę. To najniższy poziom wskaźnika od czerwca 1999 r., kiedy zaczęto archiwizować dane w tej postaci. W lipcu stopa kształtowała się na poziomie 3,3 proc.

Ogólna liczba zatrudnionych wzrosła o 518 tys. w porównaniu z sierpniem 2020 r. W lipcu gospodarka dodała natomiast 542 tys. miejsc pracy.

Warunki pracy w kluczowym sektorze produkcyjnym pozostały jednak słabe, a liczba zatrudnionych spadła do najniższego od ośmiu lat poziomu 4,289 mln. To o 76 tys. mniej niż rok wcześniej. Redukcje miejsc pracy odnotowano przede wszystkim w sektorze motoryzacyjnym i tekstylnym. Spadkowa tendencja kontynuowana była w przypadku handlu detalicznego, który w sierpniu miał o 113 tys. mniej miejsc pracy w porównaniu do analogicznego miesiąca 2020 r. oraz w obiektach noclegowych i szeroko rozumianej branży gastronomicznej.

Nowe etaty powstawały z kolei głównie w obszarze służby zdrowia, usług socjalnych, budownictwie, transporcie i magazynach.

Eksperci podkreślają, że choć spadek stopy bezrobocia jest pozytywnym zjawiskiem, główne sektory zatrudnienia pozostają w trudnej sytuacji, a rynek pracy w dalszym ciągu znajdować się będzie pod presją z uwagi na przedłużającą się pandemię, w tym rozprzestrzeniający się bardziej zakaźny wariant Delta koronawirusa.