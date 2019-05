BGK: 10 mln zł kredytu dla CDRL

Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił 10 mln zł kredytu polskiej spółce CDRL, która jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką Coccodrillo - podał BGK. Pieniądze trafią na refinansowanie kupna udziałów w białoruskiej spółce zarządzającej supermarketami z artykułami dla dzieci.

"BGK udzielił długoterminowego kredytu polskiej spółce CDRL S.A., która jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką Coccodrillo. Kwota kredytu wynosi 10 mln zł" - poinformował w poniedziałkowym komunikacie BGK.



Jak dodano, uzyskane środki pozwolą na refinansowanie nabycia udziałów w białoruskiej spółce LLC DPM, zarządzającej supermarketami z artykułami dla dzieci, działającymi pod nazwą Buslik. Spółkę tę CDRL przejęła na początku 2019 r.



"To pierwsze wykorzystanie kredytu BGK na akwizycję poza UE. Finansowanie połączone jest z ubezpieczeniem KUKE S.A. chroniącym inwestycję przed ryzykiem politycznym" - napisano.



Wojciech Hann z zarządu BGK wskazuje, że bank poprzez różnego rodzaju instrumenty finansowe wspiera projekty rodzimych firm w 66 krajach na sześciu kontynentach.



"Pomogliśmy dotąd w kilkunastu inwestycjach kapitałowych polskich firm za granicą, w tym m.in. akwizycjach w Wielkiej Brytanii, Francji, na Węgrzech. Akwizycja dokonana przez CDRL S.A. jest pierwszą tego typu transakcją wspartą przez BGK poza rynkiem unijnym. Warunkiem do wypłaty części kredytu jest uzyskanie przez CDRL S.A. ubezpieczenia chroniącego inwestycję przed ryzykiem politycznym w KUKE. Połączenie tych dwóch produktów jest zupełnie nowym rozwiązaniem wspierającym polskie firmy realizujące bezpośrednie inwestycje poza granicami Polski" - powiedział cytowany w komunikacie Hann.



W komunikacie poinformowano, że spółka CDRL jest obecna na czterech kontynentach m.in. w Czechach, Rumunii, Bułgarii czy krajach nadbałtyckich, a poza Unią Europejską - na Białorusi, w Rosji, Kazachstanie, na Sri Lance czy w Arabii Saudyjskiej.



"Pozyskane przez spółkę środki pozwolą jej rozwinąć działalność na rynku białoruskim. Akwizycja dotyczy wykupu udziałów sieci supermarketów Buslik, która obejmuje 46 punktów handlowych, w tym 17 w Mińsku. Białoruska sieć oferuje produkty dla dzieci do lat 12, m.in. odzież dziecięcą, obuwie, żywność, akcesoria dla niemowląt, kosmetyki, zabawki i meble" - napisano.



Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank, który finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne - pierwsze z nich uruchomił w Brukseli.