BGK: 30 mld zł na gwarancje dla firm

Po zwiększeniu budżetu Funduszu Gwarancji Kryzysowych znacznie więcej firm będzie mogło skorzystać z kredytów lub faktoringu.

Komisja Europejska zatwierdziła zmiany dotyczące budżetu Funduszu Gwarancji Kryzysowych. Został on zasilony dodatkową kwotą 24,5 mld zł, co oznacza, że obecnie znajduje się w nim w sumie 30 mld zł. To z tego funduszu Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udziela gwarancji spłat zobowiązań. W efekcie większa liczb firm będzie mogła uzyskać dostęp do finansowania w postaci kredytów lub faktoringu. Fundusz jest jednym z rozwiązań stworzonych dla przedsiębiorstw z wielu sektorów jako odpowiedź m.in. na skutki kryzysu wywołanego agresją Rosji na Ukrainę.