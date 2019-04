Białoruś zapowiada, że zamknie czasowo pięć odcinków rurociągu Przyjaźń

Przedstawiciele Białorusi poinformowali w czwartek o planach zamknięcia na remont pięciu odcinków gazociągu Przyjaźń, którym Rosja przesyła ropę naftową na zachód, m.in. do Polski. Firma Homeltransnaft Drużba zapewniła, że wypełni zobowiązania ws. tranzytu.

Wicepremier Białorusi Ihar Pietryszenka powiedział, że konieczne będzie ograniczenie lub czasowe zamknięcie niektórych odcinków rurociągu i że należało to zrobić już półtora roku temu. Wówczas - jak dodał - nie zrobiono tego, aby nie zawieść partnerów rosyjskich, i postanowiono prowadzić prace remontowe w trakcie funkcjonowania rurociągu. Teraz jest to niemożliwe z powodów związanych z ekologią - oznajmił wicepremier.



Pietryszenka zapowiedział, że inżynierowie zajmujący się eksploatacją rurociągu zadecydują, ile czasu zajmie remont.



Wicepremier dodał także, że specjaliści powinni przeprowadzić konsultacje w celu zrealizowania wszystkich zakontraktowanych dostaw.



Ze swej strony główny inżynier białoruskiego operatora rurociągu, czyli firmy Homeltransnaft Drużba, Andrej Wiaryha powiedział, że Białoruś planuje kapitalny remont pięciu odcinków rurociągu. Według rosyjskiego dziennika gospodarczego "Wiedomosti" Wiaryha zapewnił jednocześnie, że firma podejmie maksymalne wysiłki, aby zapobiec wstrzymaniu tranzytu, i wywiąże się ze zobowiązań dotyczących transportu w br. 50 mln ton ropy.



Wypowiedzi przedstawicieli Białorusi nastąpiły po tym, gdy prezydent Alaksandr Łukaszenka na naradzie z rządem skrytykował Rosję za ograniczenia nakładane na eksport białoruski. "Za to dobro, które czynimy dla Rosji, ciągle dostajemy zło" - oświadczył. Na tym właśnie spotkaniu zasugerował, że rurociągi znajdujące się na terytorium Białorusi mogą zostać zamknięte, jeśli wymagają remontu.



Rosyjski koncern Transnieft, zarządzający rurociągami naftowymi w Rosji, po słowach Łukaszenki zapewnił, że stan białoruskich odcinków rurociągu Przyjaźń jest zadowalający i że usunięcie uszkodzeń nie będzie wymagać wstrzymania przesyłu surowca.



Rurociąg Przyjaźń uruchomiono w 1964 roku. Biegnie z Almietjewska przez Samarę i Briańsk do Mozyrza na Białorusi, gdzie rozdziela się na dwie nitki: północną - przez Polskę do Niemiec oraz południową - przez Ukrainę i Słowację do Czech i Węgier.