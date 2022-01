BioMaxima przeszła na rynek główny GPW

Na otwarciu sesji kurs spółki, kierowanej przez Łukasza Urbana (na fot. z lewej), wzrósł o 0,7 proc. Zamknięcie sesji wypadło jednak na minusie (-4,81 proc.).

BioMaxima to spółka działająca na rynku m.in. diagnostyki medycznej. Do tej pory była notowana na NewConnect. Jej kapitalizacja to około 150 mln zł. Zmianie rynku notowań nie towarzyszyła emisja akcji.

Na GPW, którą kieruje Marek Dietl, to pierwszy debiut w tym roku. W ubiegłym na parkiecie pojawiło się 16 nowych spółek, w tym cztery z NewConnect.