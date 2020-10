Bitcoin blisko poziomu nie widzianego od pęknięcia bańki kryptowalut

Najpopularniejsza kryptowaluta zdrożała już o prawie 25 proc. w tym miesiącu, a od początku roku o ponad 80 proc.

Bitcoin drożał we wtorek nawet o 3,7 proc. do 13497 USD. Analitycy uważają, że przekroczenie bliskiego poziomu 13851 USD z czerwca 2019 roku oznaczałoby najwyższy kurs kryptowaluty od stycznia 2018 roku, kiedy notowano ją po 16932 USD. Działo się to tylko kilka tygodni po osiągnięciu przez kurs bitcoina maksymalnej wartości prawie 20 tys. USD w grudniu 2017 roku. Rok później kryptowaluta notowana była po 3136 USD.