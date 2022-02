Bitcoin drożeje najdłużej od września

W poniedziałek kurs bitcoina rośnie piąty dzień z rzędu, donosi Bloomberg.

Obecnie najpopularniejsza kryptowaluta drożeje o 5,0 proc. do 43813,43 USD. Piętnaście dni temu notowano ją po ok. 35 tys. USD. Jest jednak wciąż o 5,4 proc. tańsza niż na początku roku i ok. 36 proc. tańsza niż na początku listopada ubiegłego roku, kiedy bitcoin osiągnął rekordową wartość prawie 69 tys. USD.