Bitcoin już drożeje w 2022 roku

Najpopularniejsza kryptowaluta odrobiła straty i już drożeje w tym roku, informuje Bloomberg.

Agencja przypomina, że wcześniej w tym roku kurs bitcoina tkwił przez długi czas w przedziale 35-45 tys. USD. W ostatnich dniach wybił się jednak powyżej jego górnej granicy. Obecnie, według Coindesk, rośnie o 6,2 proc. do 47230,44 USD. Oznacza to, że bitcoin drożeje w tym roku o ponad 2 proc. Analitycy uważają, że kolejnym poziomem oporu notowań kryptowaluty są 52 tys. USD i widzą dużą szansę na jego pokonanie. Fadi Aboualfa, szef analizy w Copper uważa, że kurs bitcoina może dojść do nawet 65 tys. USD, czyli w okolicę historycznego maksimum z listopada ubiegłego roku, kiedy sięgał prawie 69 tys. USD.

fot. Bloomberg Wśród czynników powodujących wzrost kursu bitcoina wymieniana jest niedawna wypowiedź sekretarz skarbu USA i byłej szefowej Fed Janet Yellen. W wywiadzie udzielonym 25 marca powiedziała, że choć sama sceptycznie podchodzi do kryptowalut, to „przynoszą one także korzyści i uznajemy, że innowacje w systemie płatności mogą być zdrowe”.

