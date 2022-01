Największa pod względem kapitalizacji kryptowaluta, bitcoin, spadła w piątek do najniższego poziomu od ponad pięciu miesięcy, gdy światowe rynki finansowe ponownie ogarnęła awersja do ryzyka.

Bitcoin taniał w piątek aż o 7,4 proc. do 38 261 USD. Kurs drugiej co do wielkości kryptowaluty, Etherum, spadł poniżej 3000 USD.