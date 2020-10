Bitcoin powyżej 13 tys. USD

Bitcoin drożeje w związku z historyczną decyzją PayPal umożliwiającą klientom handlowanie w tej oraz innych kryptowalutach.

Gigant płatności elektronicznych otworzył możliwość używania kryptowalut w transakcjach 26 mln detalistów, którzy korzystają z jego usług. Decyzja jest uważana za kamień milowy na drodze do szerszego korzystania z wirtualnych pieniędzy. Nic zatem dziwnego, że jej ogłoszenie spowodowało szybki wzrost kursu bitcoina. Doszedł do 13,2 tys. USD, czyli najwyżej do lata ubiegłego roku. Potem cofnął się, ale wciąż jest prawie 45 proc. wyższy niż na początku roku. Według Kitco, obecnie bitcoin kosztuje 13003 USD.