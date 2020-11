Kurs największej kryptowaluty na świecie wzrósł w środę o 3,8 proc. do równowartości 14 265 USD. To najwyższy poziom od ponad dwóch lat.

Wielu ekspertów wskazywało, że niepewność związana z wyborami prezydenckim w USA może przełożyć się na zyski aktywów cyfrowych.

„Jeśli sądy zostaną zmuszone do zaangażowania się w rozstrzygnięcie wyborów, strach będzie przez trwać dłużej. Dodając to wszystko do faktu, że kryptowaluty radzą sobie w tym roku niewiarygodnie dobrze, lepiej niż złoto i akcje, zyskają wielu nowych zwolenników” – stwierdził David Tawil, prezes ProChain Capital.

